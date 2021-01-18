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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن يبحث مع ممثل منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز القطاع الصحي

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:31 م
الدكتور قاسم بحيبح
الدكتور قاسم بحيبح
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بحث وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، الدكتور أدهم رشاد، عددًا من الموضوعات المتصلة بسبل تعزيز عمل القطاع الصحي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الإثنين، بعدن وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خطط منظمة الصحة العالمية بشأن التدخلات الصحية ودعم الأنشطة المختلفة، وآليات العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ حملات التحصين الصحي ضد شلل الأطفال في المناطق التي ظهرت فيها الحالات، وتحديدًا بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحث الجانبان العمل على تعزيز التحصينات الروتينية فيها، وزيادة تطعيم الأطفال لإكسابهم المناعة ضد شلل الأطفال، منعا لتفاقم الوضع بين الأطفال، فضلا عن تقييم أداء برامج التحصين في منظمة الصحة العالمية، وتكريس العمل في إقامة عدد من الحملات الاحترازية بعدد من محافظات اليمن.

وأكد وزير الصحة اليمني ضرورة إعداد خطة عمل متكاملة الجوانب وفقًا لاستراتيجية الوزارة في مواجهة شلل الأطفال، وتوحيد الجهود للتعامل الفاعل في مجابهة مخاطر ظهور شلل الأطفال، ومنها الإعداد والترتيب لإقامة حملات التحصين الصحي الاحترازي.

ودعا إلى العمل على تحديد الأولويات وبذل الجهود المضاعفة، واعتماد عدالة التوزيع للإسهام في الارتقاء بخدمات القطاع الصحي لعموم محافظات اليمن.

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