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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الوفاق» تعين عبدالغني الككلي رئيسًا لجهاز الأمن القومي

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:59 م
عبد الغني الككلي
عبد الغني الككلي
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، عن تعيين رئيس حكومة الوفاق قائد ميليشيا الأمن المركزي عبدالغني الككلي، المعروف بغنيوة، رئيسًا لجهاز الأمن القومي.

والككلي هو أحد أبرز أذرع ميليشيا حكومة الوفاق ومن الموالين للسراج، ومن المقربين أيضًا من زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج.

وبعد الإطاحة بالنظام السابق، شكل ميليشيا مسلحة تعرف بـ"الأمن المركزي"، وأصبح من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ واسع في العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن ميليشيا "الأمن المركزي" تعتبر إحدى أهم المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس وعنصرًا مهمًا في المعادلة الأمنية والعسكرية غرب ليبيا، وتتمركز في حي أبوسليم الذي يعد مركزًا للإجرام وتجارة المخدرات والخمور، حيث تدعي أنها تعمل على حفظ الأمن في هذه المنطقة.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن جهاز الأمن القومي الذي سيقوده "غنيوة"، شكّل حديثًا، ويتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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