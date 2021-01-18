«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

يفتتح المركز الثقافي الفرنسي الموسم الجديد لسلسلة ندوات ميدان المنيرة التي ينظمها كل من المعهد الفرنسي بمصر ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ) والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) والمعهد الدومينيكي للآثار الشرقية (Idéo).تبدأ فاعليات الموسم المجديد بمحاضرة " في إحياء تراثنا" يحاضر فيها المعماري علاء الحبشي.علاء الحبشي، أستاذ العمارة والحفاظ على التراث، ورئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية، حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، وله العديد من المؤلفات، جميعها تهدف لإيجاد آليات الحفاظ على التراث تحترم القيم المحلية، وله في آخر ربع عقد من الزمان مشاريع حفاظ على التراث في مصر وعدة دول عربية تقوم على تطوير منهجيات وتقنيات محلية للترميم متوافقة مع القيم والتقاليد المحلية، وساعد في تسجيل وإدارة وتقييم مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي. وهو عضو في هيئة تحرير مجلة إدارة التراث الثقافي والتنمية المستدامة (Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development)، وأسس مجموعة تراث للحفاظ والترميم المتخصصة في ترميم وإدارة مواقع التراث، ويؤسس في بيت يكن بالقاهرة التاريخية مركزًا لإحياء المدن العربية التاريخية.