عاهل الأردن وولي العهد يستقبلان السيسي لدى وصوله عمان

استقبل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار ماركا في العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما ذكره الديوان الملكي الهاشمي منذ قليل.ويزور الرئيس السيسي، الإثنين، المملكة الأردنية الهاشمية، تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.ومن المقرر أن يبحث الرئيس والعاهل الأردني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.