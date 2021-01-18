المركز المصرى يعلن عن تأسيس وحدة للدراسات البرلمانية وإطلاق إصدارات التشريع للنواب

يعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تأسيس وحدة (الدراسات البرلمانية) في إضافة جديدة لوحدات المركز التي قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات القليلة الماضية.حيث يرى المركز أن جميع التجارب البرلمانية حول العالم، يواجه فيها السادة الأعضاء مهمة شاقة تتمثل في كيفية تأمين الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التي تقدم قراءة جادة وتحليلًا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعي وحدة (الدراسات البرلمانية) بالمركز المصري إلي التعامل معه بنمط متكامل ومتطور يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة في مصر حاليًا.