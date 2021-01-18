البرازيل تبدأ اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، إن الحكومة الفيدرالية ستبدأ اليوم الإثنين، في توزيع كافة جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد على كافة الولايات.وأضاف بازويلو حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أن الولايات البرازيلية ستبدأ في تلقيح المواطنين فى تمام الساعة الخامسة مساءً حسب التوقيت المحلي للبلاد، مشيرًا إلى أن لقاح (كورونافاك) المصنع من قبل شركة سينوفاك بيوتيك الصينية هو اللقاح الوحيد المتاح في البرازيل، وكانت قد قام باستيراده مركز الطب الحيوي في معهد "بوتانتان" البرازيلي.يُذكر أن السلطات الصحية البرازيلية قد وافقت، أمس الأحد، على الاستخدام الطارئ للقاحي (سينوفاك - أسترازينيكا)، حيث حصلت البرازيل بالفعل على 6 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك جاهزة للتوزيع خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تنتظر وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا.