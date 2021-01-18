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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد من جامعة كينيا في زيارة للأكاديمية العربية بالإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:56 م
وفد من جامعه كينيا
وفد من جامعه كينيا
هبه عويضه
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استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بفرع الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية، وفدًا من جامعة كينيا Kenya coast national polytechnic.

وقام الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، باستقبال صباح اليوم الإثنين 18 يناير بفرع الأكاديمية بأبوقير، وفد من جامعة كينيا Kenya coast national polytechnic

واستعراض «عبدالغفار» للوفد الكيني خلال الزيارة صورة كاملة عن الأكاديميةالعربية وفروعها المنتشرة بجمهورية مصر العربية وخارجها، والدور الكبير الذي يقوم به هذا الصرح التعليمي الكبير، سواء في مجال التعليم أو التدريب أو في مجال الاستشارات المختلفة، وقد قام أيضًا باستعراض الشراكات التعليمية المختلفة للأكاديمية مع العديد من الجامعات الدولية المتميزة.

وقام الوفد بعمل جولة داخل الأكاديمية، حيث تفقد الوفد الكيني مركز القبة السماوية، مجمع المحاكيات المتكامل، معهد السلامة البحرية، وكذلك الورش الهندسية لمجمع خدمة الصناعة.

وأشاد أعضاء الوفد بما رأوه في الأكاديمية، وسوف يستكمل الوفد جولته بزيارة لفرع القرية الذكية في نهاية هذا الأسبوع.

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