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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:36 م
النائب طلعت عبد القوي
النائب طلعت عبد القوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لاسيما وأن المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية والتي أقرها الدستور الصادر 2014 بأن يتم تطبيقها بالتدرج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، أي قبل عاميين ماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته.

وقال عبد القوي إن الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية معطلة أيضا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، مضيفا: " عشمنا أن يصدر مجلس النواب الحالي خلال الفترة القادمة هذا القانون الذي هو بالأهمية لاسيما وأنه رغم جهود وزير التنمية المحلية إلا أن مسألة اختيار الكفاءات أمر بالغ الأهمية.

وشدد البرلماني علي ضرورة التصدي لعدد من الملفات ومنها الأسواق العشوائية والتي اعتبر أنها تمثل إهدار للمال العام فضلا عن كونها أماكن للتلوث، بجانب أيضا ملف المواقف العشوائية، والطرق الداخلية التي وصفها بـ "المٌهلهله".

ونوه عبد القوي إلي أهمية المعالجة السريعة لملف النظافة، مشيرًا إلي أن المخصصات المالية لها في المحافظات غير كافية.

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