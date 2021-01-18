الصحة العالمية: العالم يتجه نحو «إخفاق أخلاقي كارثي» بسبب لقاحات كورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين، في جنيف من أن تخزين لقاحات من جانب الدول الغنية ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إطالة أمد الوباء.وأفاد تيدروس بأنه تم إعطاء 25 جرعة لقاح فقط في أفقر دول العالم، مقارنة بأكثر من 39 جرعة في 49 دولة غنية على الأقل.وقال تيدروس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "ليس 25 مليونا ولا 25 ألفا 25 جرعة فقط".وأضاف أن "العالم على شفا إخفاق أخلاقي كارثي. ثمن هذا الفشل سيُدفع من الأرواح وسبل العيش في أفقر دول العالم".وأطلقت منظمة الصحة العالمية والعديد من الصناديق الصحية العالمية العام الماضي ما يسمى بمبادرة كوفاكس التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات بين البلدان المتقدمة والنامية.