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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مسلسل ضربة معلم الحلقة 41.. خلاف بين هاجر احمد ومحمد رجب ومحاولة قتلهما

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:49 م
هاجر احمد ومحمد رجب
هاجر احمد ومحمد رجب
حسين الجندي
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استمر مسلسل ضربة معلم الحلقة 41 في إبهار المشاهدين كما كان في الحلقات السابقة بينما كانت ردود الفعل حول المسلسل بالكامل كبيرة ومهمة إضافة إلى ما حدث من تشويق في الحلقة 41 من مسلسل ضربة معلم والتي شهدت مشاهد تشويقية كبيرة جمعت بين أبطال العمل.

مسلسل ضربة معلم الحلقة41

وترصد الدستور تفاصيل أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 41 والتي شهدت خلافات كبيرة بين الزوجين الجدد حيث أن ليلي الشخصية التي تقدمها الفنانة هاجر احمد قامت بعمل خلافات كبيرة مع جابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب ضمن أحداث مسلسل ضربة معلم؛ بينما تطورت الأحداث عندما طلبت منه عقب الزواج مباشرة أن تغادر الفندق.

أحداث الحلقة 41 من ضربة معلم 

لم تقف أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 41 عند هذا الحد بل استمرت أيضا ليحدث بين الثنائى أثناء مغادرتهم الفندق كوميديا أثناء ركوب السيارة خاصة بين هاجر احمد ومحمد رجب الذي تحدث معها بالصعيدي فيما لم تفهم هي الأخري حديثه نهائيا لتقول له: "ده انت رخم.. بس يا ولا"؛ ليرد قائلا: "في واحدة تقول لزوجها: "بس يا ولا".

ضربة معلم 41 

أثناء الحديث بين ليلي الشخصية التي تقدمها الفنانة هاجر احمد وجابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب ظهرت سيارة تقوم بضرب النار عليهما وهما لم يعرف من أين جاءت تلك السيارة التي تريد قتلهما؛ وفي نفس التوقيت كيف علمت السيارة أنه سوف يتم نزولهم من الفندق في هذا التوقيت.

ويعد مسلسل ضربة معلم من المسلسلات الكبيرة والهامة ضمن الأعمال الشتوية المعروضة حيث يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم رانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحسن منصور مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، وهاجر أحمد، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر وبطولة محمد رجب بعد آخر أعماله مسلسل الاخ الكبير مع نفس الجهة المنتجة.

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