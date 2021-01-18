الغربية: 147 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

أعلنت محافظة الغربية، اليوم الإثنين، أنها تلقت 147 ألفًا و650 طلب تصالح على مخالفات البناء، بإجمالي 928 مليون جنيه، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ فتح باب التصالح وحتى الآن.وأوضح طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة شكلت لجانًا متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1733 طلبًا، ورفض 284 طلبًا، وجار فحص 145633 طلبًا، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كل التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيهًا في جميع أنحاء الجمهورية.وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة مستمرة في تسلم كل طلبات التصالح من المواطنين من خلال 9 مراكز تكنولوجية بالمراكز والأحياء وجميع الوحدات المحلية، و24 مدرسة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس المقبل، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.