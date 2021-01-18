لليوم الخامس على التوالى.. الأحوال الجوية تُغلق ميناء البرلس

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس استمرار إغلاق الميناء لليوم الخامس على التوالي، أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.وقال مدير ميناء الصيد ببرج البرلس يسري الدسوقي، في تصريح، اليوم الإثنين، إن الميناء منع صدور أي تصاريح لأصحاب المراكب والصيادين للنزول إلى البحر؛ نظرًا لارتفاع الأمواج والرياح العاتية التي تعوق حركة الملاحة وتعرض المراكب والصيادين للخطر، مضيفًا أن النوة ستعاود اليوم.وتتعرض أغلب أنحاء محافظة كفرالشيخ لأمطار غزيرة على الرغم من هدوء الرياح نسبيًا.