ضبط 11 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات بالغربية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الإثنين، من ضبط 11 ألفًا و500 قطعة كمامات طبية، و40 جهاز استنشاق أكسجين، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، و4 أطنان ملح طعام فاسد، قبل بيعها في الأسواق.كان العميد وليد العيسوى، مدير مباحث التموين بالمحافظة، تلقى إخطارًا بضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، ويشكل خطرا على الصحة العامة بحوزة مالك مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.كما تم ضبط 11500 قطعة كمامة طبية، و40 قطعة جهاز استنشاق منظم أكسجين، غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.