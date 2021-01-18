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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:27 م
الإرث الفسطيني
الإرث الفسطيني
إيمان عادل
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ضمن سلسلة "عن السينما والثورة" ينظم مركز خليل السكاكيني الثقافي محاضرة بشار شموط، حول كتابه "الإرث الفلسطيني المرئي والمسموع، نشأته وتشتته والحفاظ الرقمي عليه: دراسات أولية وتطلعات مستقبلية 2020" وذلك غد الثلاثاء 19 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً عبر تطبيق زووم.

يحاول المؤلف في هذا الكتاب تسليط الضوء على الإرث المرئي والمسموع الغني والمميز لفلسطين بهدف المساهمة في الحفاظ عليه بالوسائل الحديثة وتوثيق الذاكرة الجماعية الفلسطينية المهددة دومًا في ظل الظروف السياسية والمعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني. يتطرق الكتاب الى البحث في هذا الموضوع من ثلاثة أبواب، وهي تاريخ نشوء تلك المواد المرئية والمسموعة، ثم أماكن تواجد المجموعات المتناثرة والمشتتة في أرشيفات العالم وكيفية الوصول إليها، وأخيرًا يتناول الكاتب بعض الأساسيات التقنية المعمول بها في مجال الأرشفة الرقمية الحديثة ليساعد في إرشاد العاملين في هذا المجال في العالم العربي.

بالإضافة الى البحث الموضوعي المبني على علوم الأرشفة الرقمية، يتطرق الكتاب أيضًا الى بعض القضايا الجوهرية والمتمركزة حول المحاولات الدائمة والمتعمدة للمؤسسات الإسرائيلية في إخفاء الهوية الثقافية الفلسطينية ومحو الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني والهيمنة عليها، ويناقش الكتاب بشكل موضوعي قضية نهب وفقدان المجموعات المرئية والمسموعة من بيروت عقب الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 والتي لها قيمة ثقافية وتاريخية مميزة جدًا حيث كانت قد اُنتِجَت في ظل النهج النضالي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ انطلاقتها.

تمتاز هذه الدراسة بأنها واحدة من أولى الدراسات التي تعالج موضوع الإرث الفلسطيني المرئي والمسموع ليس من الخلفية السياسية أو التاريخية للنتاج والحراك الثقافي الفلسطيني فقط، بل من المنظور العلمي والعملي لعلوم الأرشيف الحديثة، ويمهد الطريق أمام دراسات لاحقة أكثر موضوعية وتعمقًا.

بشار شموط وُلِد في بيروت وأمضى طفولته فيها في ظل الحراك الوطني والثقافي الفلسطيني الذي كان هناك في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. أكمل دراسته الثانوية في ألمانيا ودرس بعدها هندسة الصوت والتسجيل الموسيقي، حيث أنتج العديد من التسجيلات الموسيقية لفنانين كبار عالميين وعرب، ثم تخصص في مجال الأرشفة الرقمية للإرث المرئي والمسموع وحصل على شهادة الدكتوراه في هذا المجال من جامعة بادربورن الألمانية المتخصصة في الإرث الثقافي وفي تقنية المعلومات الرقمية، بالإضافة إلى عمله الحالي كرئيس لقسم الأرشفة في إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في ألمانيا يعمل شموط منذ سنوات عديدة كمستشار ومحاضر في عدد من المؤسسات الأكاديمية في ألمانيا والوطن العربي.

*تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة ينظمها المركز بعنوان "عن السينما والثورة" والتي ستمتد حتى شهر مارس2021.

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