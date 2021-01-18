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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:18 م
واقعة التورتة الجنسية
واقعة التورتة الجنسية
هدير مصطفي
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نفى مصدر أمني، اليوم الاثنين، وجود أي بلاغات بخصوص واقعة «التورتة الجنسية»، خلال الاحتفال بعيد ميلاد في نادي الجزيرة.

وأكد المصدر أنه لم يتم القبض على أحد ممن ظهرن في الواقعة محل الحديث، لعدم صدور أي قرارات ضبط أو احضار بشأنهن من الجهات المختصة. 

وأثار تداول صور لأحدى الحفلات الخاصة بسيدات في نادي الجزيرة بالقاهرة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر إحدى السيدات صور للحفل الذي أقيم داخل النادي، ووزع خلاله حلوى على هيئة أعضاء تناسلية.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا جهلت فيه اسم النادي، وأكدت فيه أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الواقعة.

وأشار البيان إلى أن لجنة توجهت صباح اليوم، إلى مقر النادي، وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين بالواقعة.

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