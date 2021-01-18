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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:41 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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تابع الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات التربوية والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بديوان عام المديرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادى الجديد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن مدة التدريب 5 أسابيع بواقع 100 ساعة تدريبية، للمرشحين من ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس، وشدد على المتدربين بضرورة تحقيق أعلى استفادة من التدريب لما له من دور كبير فى إعداد كوادر من القيادات التربوية الواعدة.

حاضر البرنامج الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حول مهارات الاتصال والتواصل.
تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية
تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية
تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية
تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية
تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية
تعليم الوادى الجديد يواصل فعاليات برنامج إعداد القيادات التربوية

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