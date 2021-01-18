تحرير 468 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل، حيث تم تحرير عدد (٤٨٣) محضرا لأشخاص وعدد (٣) محاضر لمنشآت، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (٤٨٣) منهم بإجمالي مبلغ ٢٤١٥٠ جنيها، وتم تحويل عدد (٣) محاضر لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (٢٥) سوقا، عدد (٨) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧٧) مركزا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال أمس.وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات، ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.