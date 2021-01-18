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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يبلغ ذروة شهر مع ترقب الأسواق لسياسة بايدن

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:25 م
الدولار
الدولار
وكالات
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تعزز الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي اليوم الاثنين، وصولا إلى ذروة أربعة أسابيع وسط حالة من العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات دفعت بالدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى النزول.

وفي ظل إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة اليوم واقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر بعد غد الأربعاء، ظلت العملات الرئيسية ضمن نطاقاتها وسط متابعة دقيقة لموقف الإدارة الجديدة حيال الدولار.

ففي حين ظل الرئيس دونالد ترامب ينتقد قوة الدولار علنا لسنوات، يُتوقع أن تعلن جانيت يلين، التي اختارها بايدن لتولي وزارة الخزانة، أن بلادها لا تسعى إلى إضعاف الدولار، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

إضافة إلى ذلك، أدت خطة بايدن لتقديم حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار بعد تراجعه أواخر 2020.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر وسجل في أحدث المعاملات 90.94، وهو أعلى مستوى منذ 21 ديسمبر.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلا 1.2066 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية، ليسجل الأسترالي أدنى مستوى في أسبوع عند 0.7679 دولار أمريكي في حين سجل النيوزيلندي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7117 ‬‬دولار أمريكي.

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