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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:50 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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ترأس الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديرى المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، وبحضور مصطفى عوض، مدير إدارة الخارجة التعليمية، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل فى المرحلة القادمة، خاصة فى ظل الأحداث الجارية ومجهودات الدولة فى مكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للوقت وبما يحقق هدفنا المنشود دائمًا لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع تلك الظروف الاستثنائية.

ووجه وكيل التعليم بتنفيذ عدد من المسابقات للطلاب "on line" بمختلف المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية المختلفة "عن بعد" لخلق روح المنافسة بينهم والتواصل الدائم معهم بتلك الفترة.

واستمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المطروحة، والتى تهدف للنهوض بالعمل والارتقاء به وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب بجميع الصفوف الدراسية واستثمار تلك الفترة الاستثمار الإيجابى، بما يعود بالنفع على الجميع.

وفى ختام اللقاء وجه الدكتور النيلى خالص الشكر والتقدير لجميع مديرى المدارس بإدارة الخارجة التعليمية وجميع الإدارات التعليمية لما يبذلونه من جهد وإخلاص للنهوض والارتقاء بالعمل.
تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة
تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة
تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة
تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة
تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة
تعليم الوادى الجديد يبحث خطة العمل الفترة القادمة

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