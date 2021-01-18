اتحاد طلاب جامعة طنطا ينظم مسابقة «نجم الجامعة» أونلاين

أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا، اليوم الإثنين، عن طريق اللجنة الثقافية، عن إقامة مسابقة "نجم الجامعة"، أونلاين لطلاب جميع الفرق، وذلك في مجالات القرآن الكريم والشعر العامي والفصحى ومجال الغناء.وأشار اتحاد طلبة جامعة طنطا، إلى أنه يقوم كل متسابق بعرض موهبته في المجال عن طريق (فيديو) يُرفع على صفحة اتحاد كل كلية، ويكون الفائز على مستوى الكلية هو المتسابق الذي يحصل على أكبر تفاعل من الطلاب، ويتم تصعيد طالب ممثل للمجال الواحد بكل كلية ثم يتم التحكيم بالجامعة على مرحلتين الأولى، وتتم فيها تصفية 14 طالبًا الذين تم تصعيدهم بكل مجال إلى 7 طلاب، والمرحلة الثانية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى من 7 طلاب بكل مجال.وأضاف أن مكافآت المراكز الثلاثة الأولى بكل مجال ستكون كالآتى: المركز الأول 1000 جنيه، والمركز الثاني 700 جنيه، والمركز الثالث 500 جنيه.