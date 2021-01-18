رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التعليم واستغلال لقاح كورونا.. أبرز التهديدات الرقمية خلال 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:22 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
طارق عتمان
طباعة
دائمًا ما ينظر قطاع الأمن الرقمي إلى مطلع العام باعتباره وقتًا مناسبًا لمراجعة التطوّرات والأحداث الرئيسة التي وقعت في القطاع خلال العام المنقضي وعرض تقرير صادر عن كاسبرسكي العالمية رؤيتها بشأن ما يمكن أن يواجه العالم في العام 2021 من تهديدات رقمية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وما يمكن أن تتعرّض له مختلف الصناعات من هجمات على نظم الرقابة والتحكّم الصناعية، وذلك في إطار نهجها الرامي إلى مراجعة تأثير تلك الأحداث على المنشآت والأفراد، والتنبؤ بما يمكن أن تشكّله من تطورات في مشهد التهديدات العامّ.

رقمنة التعليم توسّع نطاق التهديدات

أدّت تدابير الإغلاق الناجمة عن الجائحة المستمرة إلى إحداث تغييرات جذرية في أنظمة التعليم بجميع أنحاء العالم. ويُنتظر أن تحافظ الرقمنة، بوصفها المحرّك الرئيس لهذه التغييرات، على الزخم خلال العام 2021. وقد أثبت دمج وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الفيديو والألعاب في العملية التعليمية فعاليته، ما يحفّز على إنشاء المزيد من هذا المحتوى في العام 2021. لكن الارتفاع الحاصل في أعداد الطلبة الدارسين عبر الإنترنت يُقابَل بارتفاع في التهديدات المحدِقة بالخصوصية.

وأصبح من الضروري لكل من الطلبة والمعلمين إيلاء أمن بياناتهم الشخصية مزيدًا من الاهتمام؛ إذ قد تتعرض تلك البيانات للاختراق إذا لم تكن إعدادات الأمن مُعدّة بالطريقة الملائمة، أو قد يقع الأفراد المنخرطون في العملية التعليمية ضحايا لهجمات تُشنّ عبر المنصّات التعليمية. كذلك فإن التعلّم عن بعد يجلب معه مخاطر جديدة مثل التنمّر عبر الإنترنت.

تطوُّر الهجمات الموجّهة على نظم الرقابة الصناعية

تسعى الجهات التخريبية كل عام إلى تطوير المزيد من التهديدات الموجّهة المتقدمة، حتى أن بعضها درست عن كثب ما لدى بعض المنشآت الصناعية من خصائص تقنية وتمكنت من الوصول عبرها إلى كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بشبكاتها التقنية، وهو توجّه من المتوقع أن يستمر في العام 2021.

ومن المنتظر أن تصبح الهجمات التي تُشنّ ببرمجيات طلب الفدية ضد نظم الرقابة الصناعية على وجه الخصوص أكثر دقة في استهداف المنشآت، وبالتالي أكثر تعقيدًا بالاعتماد على تكتيكات الهجمات المتقدمة المستمرة، الأمر الذي ينطوي على تهديد كبير نظرًا لأن الشبكات الصناعية أصبحت أكثر عُرضة للخطر بسبب القيود المفروضة على إجراءات العمل في المنشآت وعلى الموظفين العاملين فيها، علاوة على الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يصِلون إلى الشبكات عن بُعد.

"قرصنة اللقاح"... فرصة لاستغلال لقاح كورونا

من المتوقع خلال العام 2021 أن يتواصل استخدام الموضوعات الطبية والصحية "طُعمًا" للإيقاع بالضحايا، على الأقل حتى نهاية الجائحة. ويتمثل السبب الرئيس الكمان وراء اهتمام مجرمي الإنترنت المتزايد بالبحوث الطبية، في تطوير اللقاح ضد كورونا.


ويُتوقّع كذلك أن تستمر محاولات سرقة البيانات الخاصة بأبحاث الفيروس، فكلما استمر مجتمع الرعاية الصحية العالمي في مساعيه لمكافحة المرض، يمكن أن تصبح أية شركة تدّعي إحراز تقدّم كبير في تطوير اللقاح ضحية محتملة لهجمات موجّهة تستهدف بياناتها.

لكن التركيز على رفع درجات الأمن الرقمي في مرافق الرعاية الصحية يتيح الأمل في تعزيز التعاون خلال 2021 بين خبراء الأمن الرقمي ومنشآت الرعاية الصحية. وقد ثبت بالتجربة أن الأزمات الكبيرة، كالجائحة، تدفع المنشآت إلى زيادة الاهتمام بحماية بنيتها التحتية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

زواج التجربة.. سبب تحريم الأزهر له وانتظار دار الإفتاء البحث والدراسة (التفاصيل الكاملة)

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

image description

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«فى إحياء تراثنا» ندوة مع المعمارى علاء حبشى فى «الثقافى الفرنسى»

الخميس.. مناقشة كتاب «استديو الممثلين» لحسام داغر بمؤسسة «إبداع»

«الإرث الفسطيني المرئي والمسموع» محاضرة عبر تطبيق زوم غدا

غدا.. الحفل الشتوي السنوي للشاعر إبراهيم فرج