حملة لرفع آثار الأمطار في طنطا

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، عن تدشين حملة موسعة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار بالطريق الزراعة بنطاق من "طنطا - كفرالزيات"، بعد تعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة، برئاسة المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس المدينة.وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة تحت إشراف المهندس أحمد بصلة، نائب رئيس مركز ومدينة طنطا، وسيد حمدي، رئيس الوحدة المحلية بمحلة مرحوم، وتم شفط مياه الأمطار، وإزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق، وتسهيل حركة مرور السيارات على الطريق.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بضرورة تواجدهم جنبًا إلى جنب، مع جميع المعدات التي انتشرت في جميع المواقع منذ بداية سقوط الأمطار، وذلك وفقًا للمتفق عليه في الخطط الموضوعة مسبقًا.