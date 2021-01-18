رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:17 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
طباعة
شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحًا 56.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8931.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% خاسرًا 85.25 نقطة ليغلق عند مستوى 25739.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 332.3 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

صعد 11 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%.

تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلقي بيان للحكومة أمام البرلمان اليوم

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

الصور

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»