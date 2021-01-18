ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحًا 56.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8931.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% خاسرًا 85.25 نقطة ليغلق عند مستوى 25739.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 332.3 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.صعد 11 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%.تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%.