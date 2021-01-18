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عالم

«الأعيان الأردني» يؤكد حرص بلاده على وحدة الأراضي السورية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:09 م
فيصل الفايز
فيصل الفايز
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أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، حرص بلاده على وحدة الأراضي السورية وشعبها، مضيفا أن مواقف الأردن تجاه الأزمة السورية واضحة وثابتة، فمنذ اندلاع الأزمة السورية، أكدت الأردن ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا وشعبها وأراضيها، وينهي معاناة اللاجئين السوريين ويمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وأشار الفايز خلال لقائه اليوم الإثنين، القائم بأعمال السفارة السورية لدّى الأردن بالإنابة عصام ينال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة، داعيا إلى تسهيل حركة التجارة الأردنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية.

وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم مع السفير الكويتي لدّى الأردن عزيز الديحاني، أوجه العلاقات الأخوية بين الأردن والكويت، وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات.

وأشاد خلال لقائهما، بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي وصفها بالعميقة والتاريخية وتقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية، وهي علاقات راسخة وقوية، وتشكل أنموذجًا في العمل العربي المشترك.

من جهته أعرب السفير الكويتي خلال اللقاء، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع الأردن، مؤكدًا حرص الكويت على تنميتها وترسيخها.

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