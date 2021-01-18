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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض طلب متهم فى قضية فتاة «تيك توك» منة عبدالعزيز برد هيئة المحكمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:26 م
منة عبدالعزيز
منة عبدالعزيز
عادل عبد العال
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رفضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، طلب رد هيئة محكمة الجنح، المقدم من «م. إ»، المتهم في قضية فتاة «تيك توك» منة عبد العزيز، رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها في واقعة اغتصابها.

وكانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 1319 لسنة 2020، إلى المحاكمة، لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام"؛ للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصري.

كان النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين- أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.

واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين- كل حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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