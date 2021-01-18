رئيس حكومة اليونان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح «فايزر بيونتيك»

تلقى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجرعة الثانية من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، في مستشفى أتيكو في العاصمة أثينا.وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن ميتسوتاكيس تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في 27 ديسمبر الماضي عند وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر البلاد.وبدأت السلطات الصحية في تطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما، في 16 يناير الجاري، كما يجري العمل على تلقيح المهنيين في قطاع الصحة.