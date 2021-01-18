وزير الزراعة يتابع تحديث الري ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة اجتماعات لمتابعة بعض الملفات المهمة، أولها ‏مع ‏رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي ‏لمتابعة ملفي توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية، ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، ووجه بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة قرى الجمهورية، الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفائتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق باهالينا الفلاحين والمزارعين.وأكد القصير أهمية دعم التعاونيات وزيادة تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصة بعد تزوديها بآليات كارت الفلاح والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من هذا العام، أيضا بضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة، وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج، والتفاعل مع مشاكل المزارعين.القصير اجتمع أيضا مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة آخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه في مساحة مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري، وأكد أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، والوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع للانتهاء منه خلال المواعيد المقررة، موضحا أن الدولة توفر حاليا التمويل اللازم بالقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%.