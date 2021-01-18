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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجي» يبحث مع العراق واليونان القضايا المشتركة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:04 م
الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح مبارك
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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع سفير العراق لدى السعودية الدكتور قحطان طه خلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الإثنين، انتهاء فترة عمل سفير العراق، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق.

واستعرض الحجرف حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والعراق في جميع المجالات، في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2019، وخطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.

وفي سياق متصل، ناقش الحجرف اليوم، مع سفير اليونان لدى السعودية اليكسيس كونستانتوبولوس القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأولويات التعاون بين مجلس التعاون واليونان في جميع المجالات.

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