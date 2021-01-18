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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

لمواجهة «كورونا».. تحركات من «الصحة» بشأن الأطباء وتوفير الأكسجين

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:17 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن تنظيم دورات تدريبية للأطقم الطبية بالمستشفيات خصوصًا «العزل- الصدر-الحميات» بشكل دوري؛ للتدريب على بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وآليات التعامل مع المرضى وطرق التشخيص الدقيق للحالات.

وأوضحت المصادر، لـ"الدستور"، أن وزارة الصحة والسكان نظمت، أمس، «ويبينار» علميًا لتدريب الأطقم الطبية في المستشفيات على الاستخدام العلاجي للأكسجين لمرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك توجيها من الدكتورة هالة زايد وزيرةالصحة، برفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات.

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة والسكان قامت بتدريب أكثر من 27 ألف عضو من الأطقم الطبية ضمن الاستعدادات للموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث شملت تدريبات عملية وتدريبات أخرى عبر «الفيديو كونفرانس» والتدريب عن بُعد، لافتة إلى أن التدريبات شملت أعضاء من أطقم التمريض والصيادلة، بالإضافة إلى الأطباء، وذلك حول البروتوكول المحدث لفيروس كورونا المستجد وأساسيات الرعاية المركزة.

ولفتت إلى أن هناك تشديدات لكافة مديريات الصحة في المحافظات بمتابعة وتحديث مخزون المستشفيات من الأكسجين الطبى، ونسب الاستهلاك على مدار الساعة، وتوجيه غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان بمتابعة مخزون الأكسجين، من خلال منظومة إلكترونية لمعرفة توافر الأكسجين بالمستشفيات.

وأوضحت أن هناك توجيهات مشددة أيضًا للشركات بتكثيف الإنتاج من الأكسجين الطبي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

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