كيف تنوع مصر من مصادرها للحصول على لقاح كورونا؟

ـ 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

ـ 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

ـ 40 مليون جرعة من تحالف جافي

ـ لقاح فايزر

ـ اللقاح الروسي

بعد أسابيع قليلة من انتشار فيروس كورونا في العالم عكف الباحثون في العالم على إنتاج لقاح قادر على مواجهة الفيروس، وبين أبحاث ناجحة وأخرى لم تثبت كفاءتها، بدأت بعض الدول تجارب أولية على الأبحاث التي ثبت نجاحها حتى وصلت إلى التجارب النهائية وحصل بعضها على موافقة الصحة العالمية لإستخدامها على البشر.مع بداية ديسمبر الماضي بدأت بعض الدول في تطعيم مواطنيها بعد تفضيلها لاستخدام لقاح دون الآخر، وقررت مصر الاعتماد على عدة لقاحات وتنويع مصادر الحصول عليها لتتمكن من تلقيح أكبر عدد من مواطنيها.وترصد "الدستور" المصادر التي اعتمدت عليها مصر في الحصول على لقاحات كورونا.تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد عبر شركات مختلفة، حسب تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد.وعملت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الوزارات، على تجهيز مقار ومراكز تقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، بتخصيص 34 مركزًا للعمل طوال أيام الأسبوع، ورفع كفاءة العديد من المراكز وتأهيلها لاستقبال المواطنين، وعقدت اتفاقات مع عدة جهات للحصول على اللقاحات التي حصلت على موافقة الصحة العالمية.اتفقت مصر مع شركة سينوفارم للحصول على اللقاح الصيني، واستقبلت وزارة الصحة المصرية في ديسمبر الماضي، أولى شحنات اللقاح بواقع 50 ألف جرعة.وحرصت مصر على التعاقد مع هذا اللقاح الذي أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدةوكانت شركة سينوفارم الصيني قد أجرت المرحلة الثالثة من تجاربها الإكلينيكية بمصر، وطلبت منها مصر 40 مليون جرعة، حصلت منهم حتى الآن على 50 ألف جرعة تكفي 25 ألف مواطن.اتفقت مصر مع شركة استرازينيكا على توريد عدد 20 مليون جرعه من لقاح كورونا قابلة للزيادة، ووصلت المفاوضات مع الشركة إلى مراحلها النهائية بعد موافقة هيئة الدواء ومجلس الوزراء على الجوانب الفنية والمالية.وستبدأ مصر في استقباله خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري، وعملت شركة أسترازينيكا على تصنيع اللقاح مع باحثين من جامعة أكسفورد، لتزويد الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة بمليار جرعة من اللقاح.تعاقدت مصر مع التحالف الدولي للقاحات _جافي _ لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، على أن تصل جرعات اللقاح الخاصة بالأطقم الطبية في الربع الأول من العام الجاري.ويعطي التحالف الدولي للقاحات الدول متوسطة ومنخفضة الدخل هذه اللقاحات.تتفاوض وزارة الصحة مع شركة فايزر للحصول على لقاحها الذي تم إنتاجه مؤخرا، بعد تقديم الشركة عرضها المالي، وحصل لقاح فايزر في ديسمبر الماضي على ترخيص من منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ.ويعتمد لقاح فايزر بيونتيك على استخدام الشفرة النووية للفيروس حتى تحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة.منذ أيام قليلة أعلنت موسكو استعدادها لتزويد مصر باللقاح الروسي، مع إمكانية تسليم كميات كبيرة منه في يناير الجاري في حال الإكمال السريع لإجراءات التسجيل، مع زيادة في الأشهر التالية من عام 2021".وطور في المركز الوطني للبحوث الوبائية وعلم الأحياء الدقيقة في موسكو لقاح سبوتنيك، ويستخدم اللقاح سلالات معدّلة من فيروس يسبب عادة نزلات البرد المألوفة لتحفيز استجابة المناعة، وسمحت السلطات في روسيا في 26 ديسمبر.