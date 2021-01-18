170 إصابة و6 وفيات بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 161 حالة شفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء (كوفيد- 19).ونوهت الوزارة باستمرار تراجع الحالات الحرجة لليوم الثالث على التوالي، لافتة إلى عدم وجود إصابات جديدة في منطقتي الجوف والباحة.