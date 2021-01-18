دينا ومحمد فهيم ينتهيان من تصوير «سقراط ونبيلة» (صور)

انتهى الفنان محمد فهيم والفنانة دينا من تصوير مشاهد فيلم سقراط ونبيلة بالكامل والذي يشارك في بطولته أيضا عدد كبير من الفنانين من بينهما النجم أشرف عبدالباقي.وقال محمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الانتهاء من تصوير فيلم سقراط ونبيلة بطولة أشرف عبد الباقي أحمد فتحي دينا سامي مغاوري محمد عبدالعظيم محمد جمعة شريف ابوهميلة الوجوه الشابة ملك ياسر كريم مغاوري ماهر سعيد وآخرون اللّهمَّ اكتب لنا النجاح والترفيق الكبير وحُسن التأثير يارب".