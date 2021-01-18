طاقم طبي يعالج أفواجا من المصابين بزلزال سولاويسي الاندونيسية

يقوم الطاقم الطبي اليوم الإثنين، بمعالجة أفواج كبيرة من الجرحى الذين يتوافدون دون انقطاع، وسط مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.وأحصت السلطات مقتل 81 شخصا، وتم إجلاء 19 ألفًا، إثر الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 6،2 درجات وضرب المنطقة فجر الجمعة، ما أدى إلى انهيار مبان في ماموجو الساحلية.في مستشفى مؤقت مؤلف من خيام نُصبت خارج المستشفى الوحيد الذي ما زال قائما بعد الزلزال، يقوم الأطباء بمعالجة المصابين بكسور وجروح مختلفة، وهم يضعون الكمامة.