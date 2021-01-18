رئيس الأركان الجزائري يشهد مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

شهد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، المناورة العسكرية "الحزم 2021" بالذخيرة بالناحية العسكرية الثالثة (غرب)، الحدودية مع المغرب.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق شنقريحة واصل زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في يومها الثاني بإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بعنوان "الحزم 2021" الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021.وأوضح البيان أن هذا التمرين التكتيكي يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركان على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.وأشار إلى أن رئيس الأركان تابع عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات، بدءا بتلك التي نفذها الطيران وتتقدمه طائرة استطلاع، وصولا إلى مشاركة وحدات القوات البرية.وأكد أن تنفيذ هذا التمرين اتسم باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ الميداني، كما يعكس الكفاءة العالية للقيادات في مجال إدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.