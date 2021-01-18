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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء داود: «يجب ألا تنتهي جلستنا مع الحكومة إلى مجرد فضفضة قاسية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:51 م
النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داود
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أعرب النائب ضياء الدين داود عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، حتى لو كان الحديث قاسي، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالبرلمان هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور.

وتابع: لا يجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق، مشيرا إلى أننا نأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إلى ذلك إصدار قانون امتنع عنه البرلمان في الدورة السابقة، لكي تخفف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع.

واستطرد: نحذر وفقا لخبرات الماضي، من أن تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأطلقها لنواب دمياط منذ اجتماعه معهم في يناير 2020 وبعد ساعات طويلة أنتهينا إلى عدد من القرارات التي لم ينفذ منها شيء.

وحذر داود: الصناعة تتراجع بشكل كبير، وهناك أداء مهترئ للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات "حدث ولاحرج"، وختاما نحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظا على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.

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