«الصحة» تدرب الأطباء على استخدام الأكسجين لعلاج مصابى كورونا اليوم

تعقد وزارة الصحة والسكان في الخامسة من مساء اليوم، "ويبينار" علميًا حول الاستخدام العلاجي للأكسجين لمرضى فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الـ"ويبينار" يهدف لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني.وطالبت الوزارة بإبلاغ الأطقم الطبية بالمستشفيات التأكيد على الحضور للأهمية القصوى والتسجيل على برنامج "webex meet" بالاسم ومحل العمل.