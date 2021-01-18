الكنيسة: البابا يصلى قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الظهور الإلهي (عيد الغطاس)، اليوم الاثنين، بكنيسة المقر البابوى الملحقة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.وتابع: تبدأ الصلوات من السابعة مساءً بصلوات قداس اللقان، ثم تعقبها صلوات القداس الإلهي، بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وتذاع في بث حي على صفحة المتحدث الرسمي والقنوات الفضائية المسيحية وقناة COC Channel على الإنترنت.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.