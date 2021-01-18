الإمارات وقبرص تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، مع وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات خاصة البرلمانية منها.وقال غباش، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الإثنين، إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين الإمارات وقبرص، وما يجمع البلدين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطورا ملحوظا في مختلف الأصعدة والمجالات، لافتا إلى أهمية تطوير مذكرة التعاون البرلمانية بين البلدين، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية.وأوضح أنه جار التنسيق لعقد اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق خلال مختلف المحافل البرلمانية الدولية لما فيه خير وصالح للبلدين الصديقين.من جانبه، أكد وزير خارجية قبرص أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين، منوها إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ كونها شريكًا استراتيجيًا لبلاده، خاصة أن البلدين لديهم العديد من المواضيع والرؤى المشتركة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.ونقل وزير خارجية قبرص دعوة رئيس مجلس النواب القبرصي، الموجهة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، لزيارة قبرص على رأس وفد برلماني لبحث أوجه التعاون البرلماني المشترك بين البلدين.