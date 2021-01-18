رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة كافتيريا تعدت على شاطئ الساحل الشمالي

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:48 م
إزالة كافتيريا على
إزالة كافتيريا على شاطئ الساحل الشمالي
وائل القمحاوى
طباعة
تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا في الاسكندرية، إزالة كافة التعديات الموجودة علي حرم الشواطئ بالمدن الساحلية ومنها بعض القرى السياحية فى الساحل الشمالي.

وقال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إزالة التعديات وكذلك التصدي لما يظهر منها وتنفيذ كل ما يلزم ضد أي مخالفات أو تعديات على حرم الشاطئ فى كافة المدن.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه في إطار المتابعة المستمرة والمرور على خط الشاطئ لرصد أي أعمال مخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة ١٩٨٤، قامت الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، الإثنين، بالتعاون مع كلا من جهاز حماية أملاك الهيئة وقسم شرطة تعمير الساحل الشمالى، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر ضد رئيس اتحاد شاغلي إحدى القرى بالكيلو 75.5 بالساحل الشمالى، حيث قام بالتعدي على منطقة حرم الشاطئ بمنطقة الحظر والمحددة قانونا بمسافة 200 متر بعمل كافيتريا وسور من المباني بالمخالفة للقانون.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الصور

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»