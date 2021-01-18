إزالة كافتيريا تعدت على شاطئ الساحل الشمالي

تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا في الاسكندرية، إزالة كافة التعديات الموجودة علي حرم الشواطئ بالمدن الساحلية ومنها بعض القرى السياحية فى الساحل الشمالي.وقال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إزالة التعديات وكذلك التصدي لما يظهر منها وتنفيذ كل ما يلزم ضد أي مخالفات أو تعديات على حرم الشاطئ فى كافة المدن.وأوضح رئيس الهيئة، أنه في إطار المتابعة المستمرة والمرور على خط الشاطئ لرصد أي أعمال مخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة ١٩٨٤، قامت الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، الإثنين، بالتعاون مع كلا من جهاز حماية أملاك الهيئة وقسم شرطة تعمير الساحل الشمالى، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر ضد رئيس اتحاد شاغلي إحدى القرى بالكيلو 75.5 بالساحل الشمالى، حيث قام بالتعدي على منطقة حرم الشاطئ بمنطقة الحظر والمحددة قانونا بمسافة 200 متر بعمل كافيتريا وسور من المباني بالمخالفة للقانون.