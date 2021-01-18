زعيم الأغلبية يطالب بضرورة تحقيق التعاون بين النواب والمحافظين

طالب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب بضرورة العمل على تحقيق التعاون بين النواب والمحافظين، قائلا: نحتاح صيغة موحدة لتحقيق التعاون المنشود، وهدفنا واحد وهو الوطن.وقال رشاد خلال الجلسة العامة وفي وجود وزير التنمية المحلية لابد من العمل وبسرعة على إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين المحافظين والوحدات المحلية والنواب، لأن الجميع يعمل لصالح المواطن المصري والنائب هو من يحمل هموم المواطن ويعبر عنه.