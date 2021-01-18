«الغطاس» من الكبيرة.. تعرف على الأعياد السيدية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بإحياء ذكرى عيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى.وأشار الخادم الأغسنسطس توما حبيب، مدرس علم الطقس في مدارس الشمامسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الأعياد السيدية، هى 14 عيدًا نصفهم من الأعياد السيدية الكبرى، وهم البشارة والميلاد والغطاس وأحد الشعانين والقيامة والصعود والعنصرة أو حلول الروح القدس.وأوضح أنه يندرج النصف الآخر تحت غطاء الأعياد السيدية الصغرى وهم الختان ودخول السيد المسيح الهيكل وعرس قانا الجليل وخميس العهد ودخول المسيح مصر والتجلى وأحد توما.ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لردع جائحة كورونا.