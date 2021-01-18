قانون المرور الجديد.. البرلمان يقر حالات سحب رخصة القيادة بعد استحداث واحدة

تزايدت معدلات البحث عن حالات سحب رخصة القيادة من سائقي السيارات على مواقع الإنترنت الشهيرة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع إعلان لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموافقة على استحداث حالة جديدة لسحب رخصة تسيير المركبة، ضمن تعديلات اللجنة البرلمانية برئاسة اللواء كمال عامر، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ما جعلنا نرصد حالات سحب رخصة القيادة، بعد استحداث حالة جديدة.

حالات سحب رخصة القيادة

- في حالة إتلاف أو إخفاء أو عدم تثبيت أو وضع الملصق المروري الإلكتروني المصروف للسيارة، أو نقلة لسيارة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووُضعت عقوبات للمخالف "مستحدثة".

في حالة ضبط سائق السيارة أثناء قيادتها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل.

في حالة ارتكاب قائد أي مركبة فعل مخالف للآداب في السيارة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

في حالة ضبط السيارة أثناء السير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقًا للمادة 15 من القانون، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يومًا على إلغاء الترخيص، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط.

في حالة ضبط المركبة أثناء السير في الطريق العام بدون ترخيص ولا يجوز إعادة الرخصة قبل مرور 3 أشهر.

حالات سحب الرخصة الجديدة بعد تعديل قانون المرور

إذا امتنع قائد المركبة عن إجراء الفحص الطبي أو لجأ للهرب بعد تقرير فحصه للاشتباه في حالته و إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلًا مماثلًا.

كما أدرجت اللجنة حالة ضبط المركبة أثناء السير بلوحات معدنية غير خاصة بها، ضمن حالات سحب رخصة القيادة وفقا لنص القانون في المادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 أشهر على إلغاء الترخيص في تبديل اللوحات المستعملة الصادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها.

كما يتم سحب رخصة القيادة في حالة وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يومًا من اليوم التالي للتغيير وفقًا للمادة 38 من القانون.

وفي حالة استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها يتم سحب رخصة القيادة ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي 30 يومًا.

وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

كما يتم سحب رخصة القيادة في حالة امتناع كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرًا أكثر من المقرر أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

كما يتم سحب رخصة القيادة إذا قام قائدها بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا، وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا.

كما يتم سحب رخصة القيادة في حالة تلويث قائد المركبة الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وقيادة مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور.

كما تسحب رخصة القيادة إذا تساقط من حمولة السيارة ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 60 يومًا فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.

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