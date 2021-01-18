سفيرة فرنسا لدى لبنان تؤكد ضرورة توفير حياة كريمة للاجئين ودعم الأونروا

أكدت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، ضرورة توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين، ودعم وكالة "الأونروا" بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها.وشددت غريو خلال استقبال سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور لها، اليوم الاثنين، على المواقف الفرنسية الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وأطلع دبور السفيرة غريو، على أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا فيها.وثمن المواقف الثابتة لفرنسا في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أهمية رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق وتطوير العلاقة وتعزيزها بين البعثتين.