اختتام مهرجان التبرع بالدم بجامعة المنوفية

اختتم المهرجان السنوي لحملة التبرع بالدم على مستوى طلاب كليات جامعة المنوفية التى تنظمه إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى2020- 2021.بالتعاون مع بنك دم معهد الكبد القومى وبنك دم المركز الإقليمى بشبين الكوم، وذلك بكليات التجاره والاقتصاد المنزلى والزراعة والعلوم والتربية والحقوق والتربية الرياضية والآداب.وبلغ إجمالي الطلاب المتبرعين بالدم عدد 225 طالبا وطالبة، وذلك لخدمة مرضى محافظة المنوفية، وأمراض الكبد وأطفال انيميا البحر المتوسط والسرطان سيلسيميا الدم وإيمانا من دور الجامعة بضرورة توفير دم أمن ومشتقاته وسد النقص الذى تعانى منه بنوك الدم بالمحافظة لخدمة مرضى محافظة المنوفية، هذا وقد أشرف على تلك الحملات محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعى وأسامة ضيف وجيهان جمال وأحمد سيف ومها العشماوي ورشا عادل من إدارة النشاط الاجتماعى.وتم ذلك تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.