تعرف على «أوران إنشوشو» أشهر لحن كنسي لعيد الغطاس (فيديو)

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بإحياء ذكرى عيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى.ويعتبر أشهر لحن كنسي سيتلى مساء اليوم، هو لحن "أوران إنشوشو"، ويقول المرتل عادل صبحي، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة الكنسية بشبرا الخيمة، إن لحن أوران انشوشو لا يقال فقط في عيد الغطاس كما يظن البعض بل هو لحن مرتبط في الاساس بالقديس يوحنا المعمدان لذا يلزم ان يتلى في وقت عيده.وأشار صبحي لـ"الدستور"، إلى أن طريقة أداء لحن اوران انشوشو تأتي على وزن لحن بي ابنفما امبراكليتون الذي يتلي في عيد حلول الروح القدس المعروف كذلك بعيد العنصرة.وأوضح صبحي أن اللحن يقول باللغة القبطية:" أوران إنشوشو بي بيكران أوبي سينجينيس إن إممانوئيل إنثوك أونشتي خين ني إثؤواب تيرو يوأنس بي ريف تي اومس"، وهو ما يعني باللغة العربية:" اسم فخر هو اسمك يا نسيب عمانوئيل. انت عظيم في جميع القديسين يا يوحنا المعمدان".ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمواجهة جائحة كورونا.