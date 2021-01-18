«التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى يونيو المقبل

قال المحاسب نعماني نصر، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي للأقماح يكفي الاحتياجات وإنتاج رغيف الخبز حتى منتصف شهر يونيو المقبل، حيث تبدأ عمليات التسويق الأقماح المحلية في أبريل حتى منتصف شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع توريد نحو 3 ملايين و500 ألف طن من خلال المزارعين والمنتجين هذا الموسم.ولفت نصر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حجم الاستهلاك للأقماح المحلية والمستوردة سنويا للرغيف الخبز بلغت نحو 6 ملايين و500 ألف طن.وأوضح أن إجمالي مطاحن القطاع العام والخاص بلغت نحو 159 مطحنا لإنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز المنتشرة على مستوي المحافظات، لإنتاج الخبز البلدي فئة الـ5 قروش.