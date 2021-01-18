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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية «تحريات عن جريمة غامضة» لليمني صادق عبد الله

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:36 م
رواية «تحريات عن
رواية «تحريات عن جريمة غامضة
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار أبجد للنشر والتوزيع رواية ( تحريات عن جريمة غامضة ) للروائى اليمنى صادق عبد الله حسين الوصابى.

وتعد الرواية بمثابة العمل الروائي الأول للكاتب اليمني صادق عبد الله حسين الوصابي، التى تدور أحداثها في سبعة عشر فصلا حول جريمة قتل غامضة، يشتغل عليها ابطال الرواية وهم رجال البحث الجنائي مثمثل في العميد مفضل شاكر، والرائد مازن صالح للبحث عن هوية القتيل ومن بعد البحث عن القاتل.

تدور الرواية في أطار من الغموض والتشويق والاثارة، مما يثير لدي القارئ حاسة الفضول لمعرفة ماذا يحدث فى النهاية.

جدير بالذكر أن الكاتب اليمني صادق عبد الله حسين الوصابي من مواليد اليمن ١٩٧٦، صدر له رواية متسلسلة بعنوان ( ونسيت أن اموت ) ١١ جزء لكل جزء، رواية " خطوات نائمة "، ورواية "أشياء لم يحدثني عنها أحد ".

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