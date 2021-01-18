وزير الخارجية الروسي يُعلن إصابته بـ«كورونا»

فاجأ وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، الشعب الروسي معلنًا عن إصابته سابقا بفيروس كورونا، قائلًا: تعرضت بشكل خفيف لمرض «كوفيد- 19».كما أضاف، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس: «تكونت لدى أجسام مضادة لأنني أصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرًا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم، لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء».وكان العديد من المسئولين الروس قد أعلنوا، في وقت سابق، إصابتهم بالفيروس التاجي، فيما لا تزال البلاد تسجل ارتفاعا بالإصابات منذ أشهر.وسجلت روسيا 22857 إصابة جديدة، بينها 3679 في موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و591066 في رابع أكبر حصيلة في العالم.كما ذكرت السلطات أنها سجلت 471 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66037.