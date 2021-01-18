«التموين» تكشف آلية استيراد القمح وأسعاره عالميًا

قال المحاسب نعماني نصر، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لهيئة السلع التموينية، إن إجمالي حجم الكميات المستوردة خلال الـ5 أشهر الماضية من الأقماح بلغت حاليًا نحو 4 ملايين و624 ألف طن منذ منتصف شهر يوليو وحتى منتصف شهر ديسمبر الماضي.وقال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك 4 مناشئ رئيسية يتم استيراد الأقماح منها بكميات كبيرة مثل روسيا ورومانيا وأكرانيا وفرنسا لاستيراد الأقماح.وأضاف "نصر"، أن روسيا تحتل المركز الأول بنسبة 80% من استيراد الأقماح منها، تليها أوكرانيا ثم رومانيا وفرنسا.وقال إن أسعار الأقماح المستوردة بلغت نحو 315 دولارًا للطن، وتعتبر مرتفعة نتيجة فرض رسوم إضافية على صادرات الأقماح في روسيا، مؤكدًا الاعتماد على أسعار البورصات العالمية كأسعار استرشادية للشركات العالمية الموردة ليتم اختيار أفضل الأسعار.وتابع، أن الجهات الرقابية الثلاث، وتشمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و"الحجر الصحي" التابعة لوزارة الصحة، و"الحجر الزراعي" التابعة لوزارة الزراعة، هي الجهات المسئولة عن فحص الأقماح قبل دخولها الموانىء البحرية للبلاد من ناحية مطابقتها للمواصفات القياسية ودرجة الرطوبة وخلوها من إصابتها بفطريات الأرجوت بنسبة 0.05%.