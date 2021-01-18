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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشرقية» تفعل منظومة الأرشفة الإلكترونية بالديوان العام

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:33 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بدأ تفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية للقرارات الصادرة من المحافظة في كافة قطاعات العمل المختلفة، لتوفير منظومة لإدارة وتوثيق جميع القرارات وبناء مخزون معرفي يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمحافظة، تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف غراب، أن المحافظة قامت بتقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدأ تنفيذ مشروع التحول الرقمي تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، لبدأ تفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية للقرارات الصادرة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمى كونها أحد أهم محاور تطويرالخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور.

ومن جهتها، قدمت الدكتور ناهد مصطفى، الخبير الوطنى للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، شرحًا تفصيليًا عن آلية تنفيذ نظام الأرشفة الإلكترونية وإنشاء قواعد بيانات للقرارات الصادرة من المحافظة وذلك لحفظ المستندات الورقية بطريقة مميكنة بعيدًا عن غرف الحفظ التقليدية.

وأوضحت مصطفى، أنه لبناء منظومة الأرشفة الإلكترونية تم تكوين فريق عمل، حيث قام بتصنيف القرارات الصادرة طبقًا لقطاعات العمل المختلفة داخل الديوان العام، للبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من الأرشفة الإلكترونية وهي مرحلة إدخال البيانات والمعلومات على قاعدة البيانات لحفظ المستندات إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد وتنظيم العمل وسرعة إرسالها للجهات المختلفة عند الحاجة إليها.

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